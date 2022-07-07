Ребёнку после укуса собаки ампутировали руку из-за путаницы с больницами

Одиннадцатилетний мальчик, которого покусала собака в Котласском районе Архангельской области, был доставлен санавиацией в Москву, однако не в ту больницу, где его ждали, время было упущено и ребенку пришлось ампутировать руку, сообщила пресс-служба областного правительства.

Трагедия произошла 4 июля. Известно, что вечером этого дня собака напала на 11-летнего мальчика и серьезно повредила ему руку. По предварительным данным, собака принадлежала семье пострадавшего, сообщает РИА Новости.

Минздрав региона экстренно принял решение направить ребенка рейсом санавиации в московскую клинику для проведения оперативного лечения.

«Нам удалось очень быстро договориться о приеме пострадавшего ребенка врачами одной из специализированных московских больниц. Решение о транспортировке ребенка было обосновано степенью повреждений: требовалось участие специалистов микрохирургии», — сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский.

По его словам, организацией и контролем транспортировки пациента и его мамы в столицу занималась служба санитарной авиации Архангельской областной клинической больницы, как это всегда и происходит в подобных случаях.

Как сообщили в региональном минздраве, сейчас выясняются обстоятельства, по которым пострадавший ребенок был доставлен не в ту московскую больницу, где его уже ждали врачи, готовые оказать высококвалифицированную помощь, а в другое учреждение здравоохранения.

«В больнице, куда привезли ребенка, не оказалось возможности экстренно оказать необходимую помощь без привлечения дополнительных ресурсов. В результате было упущено драгоценное время, и восстановить целостность сосудов конечности ребенка уже не представлялось возможным. Рука была ампутирована», — пояснил Герштанский.

Глава минздрава добавил, что на сегодняшний день состояние ребенка остается тяжелым, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту организации транспортировки и госпитализации мальчика службой санавиации АОКБ проводится служебная проверка. Свою проверку начала и прокуратура региона.