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Вторник, 1 июня, 2021
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Ребенок пострадал в жесткой аварии в Липецкой области

Никита Брыкин
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Утром во вторник, 1 июня, на улице Титова в селе Подгорное произошла авария, в которой пострадал ребенок, пишет портал «Город 48».

По словам очевидцев, водитель автомобиля «ВАЗ-21107» двигался по главной дороге. В какой-то момент с второстепенной трассы выехала машина «Mazda».

В результате столкновения иномарку выбросило на обочину. Травмы получил маленький пассажир отечественного авто. С кровоподтеками и ссадинами его на попутки отправили к врачу.

Опубликованы фотографии с места событий, на которых видно, что автомобили сильно пострадали.

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