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Среда, 16 июня, 2021
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Разгорячённые костромичи оторвались на концерте группы “Пошлая Молли”

7info7
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В Костроме состоялся концерт группы “Пошлая Молли”. Фронт мен группы Кирилл Бледный вызывает  дрожь и нестерпимое чувство раздеться у представительниц слабого пола.

Брутальный мачо любит слушать  группу Nirvana. Аудитория слушателей соответствует кумиру. В Костроме перед концертом собралось множество людей с ярко- выкрашенными волосами, татуировками и отверстиями в разных частях тела.

Атмосфера концерт напомнила лихие, но уже забытые 90 -тые. Разгоряченный танцпол, Кирилл Бледный, вошедший в раж, крушивший всё вокруг,драйв и  единый музыкальный “оргазм”  случились в этот день.

Возможно, что этот концерт стал крайним костромским пати этого лета. Из-за обострения ситуации с ковидом администрация вводит очередные ограничения, — пишет KOSTROMA.TODAY

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