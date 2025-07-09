Подпольщик Сергей Лебедев в телеграм-канале подвёл итоги массированного удара ВС РФ по территории Украины в ночь на 9 июля. По его данным, комбинированная атака ВКС РФ была одной из самых массивных с начала лета.

— Работали с умом, системно и по-настоящему масштабно. Никакой «раскачки» — сразу в десятки точек по всей стране, от Сум до Луцка. Причём били не наугад: каждый удар — по смыслу. По сути, карта прилётов говорит о замысле громче любых заявлений, — пишет Лебедев.

По мнению подпольщика, Россия начала активную зачистку вражеских тылов.

Раньше удары по Западной Украине были скорее «раз в месяц для напоминания», теперь это — полноценное направление, отмечает Лебедев.

Работали по Львову, Волыни, Тернополю. Не просто по областным центрам — били по районам с военными складами, ЖД узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам, куда ещё в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов.

ВСУ расслабились: считали, что западнее Винницы — зона неприкосновенности. Все логистические и ремонтные цепочки, подготовка БПЛА, тренировки расчётов, переформатирование бригад — всё это переехало туда.

Теперь это ощущение — мишень. ВСУ обустроились, а Россия подождала, пока они расслабятся. Подождала — и ударила.

Второй вывод Лебедева: цель ударов — не просто разрушить, а перезапустить саму структуру военных действий.

— Били не только по объектам ПВО и логистике, но и по авиационной составляющей. Сразу несколько ударов пришлись по аэродромам — от Нежина и Миргорода до Львова и Луцка. То есть, не только разовая атака, а системное выжигание инфраструктуры, которая позволяет ВСУ держать в воздухе разведку и наносить ракетные удары с самолётов. Это зачистка «неба», а не просто налёт, — пишет подпольщик.

Полтавская, Киевская, Черкасская — в прицеле. Подавление радиолокационных и ретрансляционных точек связи идёт в комплексе. Задача — ослепить, разорвать каналы управления, заставить переместить технику и ПВО ближе к линии фронта, открывая тылы.

Третий вывод Лебедева. Россия действует по «советской» доктрине, но на современном уровне.

Фронт держится на тылах — а тылы Украины давно превратились в логистические улья. Москва это поняла и изменила приоритеты.

Работа по Кривому Рогу, Днепру, Запорожью — это не «террор мирных». Это удары по военным центрам управления, развёрнутым в жилом каркасе. Сначала идут дроны-«Герани», прощупывая ПВО. Потом — залп КР, сработанный по выверенным координатам. Если остаётся что-то — добивают «Искандеры» и «Кинжалы». И мирные граждане это прекрасно понимают, не опасаясь ударов, а опасаясь украинского «пэ-пэ-о» и провокаций ударами по гражданским объектам со стороны бандеровской власти.

По словам Лебедева, удары чётко распределены по широте и глубине, что затрудняет ВСУ переброску резервов и восстановление связей. Работа по аэродромам и ЖД — подрывает логистику Запада.

Удары по Киеву и обширным районам Киевской области — деморализующий эффект по военному управлению, особенно западных военных, которые привыкли чувствовать себя в безопасности, воюя с крестьянами, у которых нет современного оружия.