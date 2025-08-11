Стали известны детали убийства двух детей матерью в Екатеринбурге 

Жительница Екатеринбурга, убившая двух детей и покончившая с собой, работала в больнице Лесного, откуда ее уволили со скандалом, рассказала Ura.ru знакомая погибшей.

Тела женщины, а также ее сына 6 лет и дочери 4 лет обнаружили в воскресенье в квартире на улице Бардина.

«Примерно в 2005 году к ней на работу приехали сотрудники правоохранительных органов. Им поступил сигнал, что женщина якобы может быть причастна к коррупционному преступлению», — заявила собеседница издания.

При этом неизвестно, стала ли она фигурантом уголовного дела.

На месте ЧП силовики обсуждали версия, что женщина могла убить детей, вколов некий препарат. По данным агентства, скорее всего, она зарезала их, а потом свела счеты с жизнью.

Также один из соседей уточнил, что жильцы узнали о трагедии от сотрудников газовой службы.