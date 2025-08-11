Понедельник, 11 августа, 2025
20.9 C
Рязань
Новости России

Стали известны детали убийства двух детей матерью в Екатеринбурге 

powder
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

Жительница Екатеринбурга, убившая двух детей и покончившая с собой, работала в больнице Лесного, откуда ее уволили со скандалом, рассказала Ura.ru знакомая погибшей.

Тела женщины, а также ее сына 6 лет и дочери 4 лет обнаружили в воскресенье в квартире на улице Бардина.

«Примерно в 2005 году к ней на работу приехали сотрудники правоохранительных органов. Им поступил сигнал, что женщина якобы может быть причастна к коррупционному преступлению», — заявила собеседница издания.

При этом неизвестно, стала ли она фигурантом уголовного дела.

На месте ЧП силовики обсуждали версия, что женщина могла убить детей, вколов некий препарат. По данным агентства, скорее всего, она зарезала их, а потом свела счеты с жизнью.

Также один из соседей уточнил, что жильцы узнали о трагедии от сотрудников газовой службы.

Самые читаемые материалы

Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Что делать, если в поезде не уступают нижнее место: личная история пассажирки

Нередко возникают ситуации, когда в поезде соседи оказываются, мягко говоря, не самыми адекватными. Но и их можно поставить на место, ведь для поездок существуют официальные правила, которые регулируют поведение пассажиров. 
Общество

Александра Трусова опубликовала первые фотографии с сыном

6 августа Александра и ее муж Макар Игнатов стали родителями. Это их первый ребенок.
Новости России

Что заморозить в августе, чтобы зимой не тратить кучу денег на фрукты и овощи

Август — это настоящий кладезь свежих овощей, фруктов и ягод. Пока сезон в самом разгаре, самое время наполнить морозилку полезными заготовками, чтобы зимой наслаждаться вкусом лета и не переплачивать в магазинах.

Последние новости

Происшествия

В Рязани ищут водителя электросамоката, сбившего ребёнка

Инцидент произошёл 9 августа около 12:05 на тротуаре у дома №4 по Московскому шоссе.
Новости Рязани и области

На портале Госуслуг до конца 2025 года появится 245 региональных сервисов «Жизненные ситуации»

Портал Госуслуг активно развивает направление «Жизненные ситуации» — это специализированные сервисы, позволяющие жителям разных регионов России удобно решать актуальные для их территории вопросы.
Новости Касимова

В касимовской деревне сгорел автомобиль 

Сообщение о возгорании в деревне Савостьяново поступило 9 августа в 11:17. На месте происшествия работали 11 человек, было задействовано 5 единиц техники, в том числе инженерной.
Интересное

Названы 5 признаков того, что вы скоро разбогатеете

Некоторые люди замечают, что перед появлением богатства их жизнь и мышление меняются. По мнению психологов, эти изменения — не случайность, а первые признаки грядущих финансовых перемен.
Культура и события

Рязанская группа Feelin’s с итальянским вокалистом покорила «Таврида.АРТ»

Специальный гость фестиваля в категории джаз — группа Feelin’s стала единственным музыкальным коллективом на «Таврида.АРТ» от Рязани и Рязанской области.
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.
Новости России

«Станция Судного дня» вышла в эфир с таинственным сообщением 11.08 в 11:08

Таинственная военная радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», вышла в эфир 11 августа 2025 года (11.08) в 11:08 с кодовым сообщением. Передача состояла из нескольких последовательностей