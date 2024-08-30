Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, высшей государственной наградой Российской Федерации. Об этом сообщил сайт Кремля.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного вручается выдающимся деятелям за значительные достижения в процветании и славе России. Награда присуждается за исключительные заслуги в разных сферах, включая военное руководство и вклад в общественное развитие.

Поздравляя Лукашенко с 70-летием, Путин в своей телеграмме назвал его «авторитетным руководителем и патриотом Белоруссии». Российский президент отметил важную роль белорусского лидера в развитии дружественных отношений между Россией и Белоруссией и укреплении Союзного государства.

Путин выразил надежду на продолжение сотрудничества между Москвой и Минском и пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.