Прозорливая старица Алипия видела будущее Киева: «Будет время такое, что все квартиры ваши пустые будут…»

Тяжёлая, даже страшная участь в ближайшие годы, а, может, и месяцы ожидает украинскую столицу. В сети вспомнили страшное пророчество блаженной старицы Алипии, которое, по всей видимости, сбывается. Алипия предупреждала киевлян о том, что, отступив от принципов братства, веры и любви, они обрушат на себя страшную небесную кару. Пророчество Алипии вот уже несколько лет взрывает Сеть и заставляет наших современников задуматься о великом даре и прозорливости матушки.

Алипия родилась в начале ХХ века. В жизни она пережила множество ужасов — от гражданской войны до немецкой оккупации. Пройдя невзгоды и лишения, свою судьбу и жизнь Алипия решила посвятить непрестанной молитве и покаянию. Юродивая никогда не имела постоянной крыши над головой и до 1961 года жила в дупле старой огромной липы на территории Киево-Печерской Лавры. В её странном жилище невозможно было разогнуться в полный рост. Только и делала Алипия, что возросла молитву…

Алипия молилась Господи Богу о спасении душ своих соотечественников. Ведь видела она: страшные метаморфозы происходят с душами людей. А совсем скоро — и в их судьбах.

— За гнилое состояние народов будет казнь, это уже даже не война. Сколько будет погибших… Горами будут лежать и никому не нужны будут. Вы сейчас все ссоритесь, ругаетесь, делите квартиры… А будет время такое, что все квартиры ваши пустые будут… Некому в них жить будет… Иди, иди по Крещатику, только молись, он всё равно провалится! Скоро век и эпоха приблизятся к обновлению, вот тут-то всё и начнётся. Идёт время игр кровавых, будут семьи делиться… Родители пойдут против детей, дети против отцов и матерей. Все станут очень недовольные жизнью. Причем как богатые, так и бедные… Столько мучеников будет без крови, пострадавших за веру, — говорила православная прлвидица.

С какими событиями может рифмоваться это тревожное пророчество старицы? И с развалом СССР, и с тем, что Украина отвернулась от России, предав народное единство и общую веру ради гнилых ценностей Запада. В Западе монахиня видела огромную опасность, которая собьёт Киев с правильного пути. Глядя на Запад, говорила она:

— Смотри, какая туча идёт.

Матушка советовала своим современникам ходить в храмы и сохранять крепкую веру в Христа. Предчувствовала она страшный предательский раскол, который зародится на Украине:

— Будет так, что храмы отнимать начнут. Раскол будет! Истинная церковь на Украине будет в поругании. Священников станут преследовать, жертвы будут, будут…

Матушка Алипия часто одна обходила весь Киев пешком, вымаливая прощения народу, зная, что им уготовано в будущем. Также предвидела голод, так как земля не даст плодов. По какой причине не объясняла. Но говорила так:

— Люди живут блудно, идет кровосмешение… Сколько разврата стало…

И всё же верила Алипия, что Господь не оставит людей. Тех, кто живёт по вере, ждёт радостное будущее:

— Не бойтесь! Матерь Божия покроет Своих!» А свои это те, кто живут по Богу и не разделяются, не идут в раскол, исповедуют свою веру православную и каются в грехах, — говорила она.