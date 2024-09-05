Провидец Кушал Кумар назвал даты окончания СВО

Конфликт на Украине, согласно прогнозу индийского астролога Кушала Кумара, известного как «современный Нострадамус», может завершиться уже в 2025 году. По его словам, урегулирование ситуации может произойти в период с мая по октябрь этого года, пишет «Московский комсомолец».

Однако перед этим, по мнению провидца, стоит ожидать обострения конфликта, которое может начаться в сентябре 2024 года. Кушал Кумар также предупредил о возможных проблемах с поставками в октябре 2024 года, которые могут привести к неприятным последствиям.

Кроме того, астролог заявил, что в октябре 2025 года возможна «война на море» в одной из самых напряжённых точек мира.