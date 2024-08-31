Суббота, 31 августа, 2024

Пророчество Иоанна Кронштадтского о России 2024 года начало сбываться

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Иоанн Кронштадтский, известный своей прозорливостью, предсказал череду испытаний для России еще задолго до революции. Среди значимых дат, названных им, был и 2024 год, пишет ИА «Кулик».

По преданию, Иоанн Кронштадтский увидел будущее России незадолго до своей смерти. После вечерней молитвы он сел отдохнуть. В этот момент свечи потухли, и огонек лампадки перед иконой Пресвятой Богородицы задрожал. Иоанн почувствовал легкое прикосновение к плечу.

«Вижу — передо мною стоит дивный чудный старец, бледный, с сединами, в мантии. В левой руке он держит чётки. Смотрел сурово, но глаза у него были ласковые и добрые», — так описывал своё видение Иоанн.

Затем перед его взором замелькали сцены: гибель царя, разрушение церквей, революция, атеизм и войны. Но после череды этих страшных событий всё пришло к концу, и Иоанн увидел, как люди словно пробуждаются от долгого сна. Россия вновь обрела православного царя, и вера в стране укрепилась.

В завершение видения старец сказал Иоанну, что последние времена близки, оставшиеся до них не годы, а часы. Как только видение закончилось, Иоанн Кронштадтский начертал посохом несколько дат: 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024.

Что конкретно хотел показать старец Иоанну Кронштадтскому, доподлинно неизвестно, но наличие 2024 года среди предсказанных дат вызывает беспокойство. Сегодняшние времена действительно кажутся ключевыми для России, возможно, предвещая новое будущее.

Каким оно будет? Время покажет.

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