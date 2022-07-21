Прокурора в Белгородской области поймали на взятке

Алексеевского межрайонного прокурора задержали за получение крупной взятки, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по региону.

«Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении алексеевского межрайонного прокурора, подозреваемого в… покушении на получение взятки в крупном размере», — говорится в релизе.

По версии следствия, в минувшем июне прокурор сговорился с шефом полиции ОМВД по Алексеевскому городскому округу, чтобы получить взятку от местного бизнесмена.

Начальник полиции в этой сделке выступал в качестве посредника, полагает СУСК. Сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из собственной безопасности УМВД поймали посредника после передачи денег коммерсантом, а затем был раскрыт и прокурор, отмечает Следственный комитет.

Прокурор сейчас заключен в СИЗО. За что именно и в каком размере была взятка, не раскрывается, но судя по ссылке на крупный размер, речь, согласно 290-й статье УК РФ, о сумме между 150 тысячами и миллионом рублей.