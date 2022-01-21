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Пятница, 21 января, 2022
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Прокуратура возбудила дело после падения гимнастки в цирке Рязани

7info

Прокуратура Советского района Рязани возбудила административное дело в отношении гендиректора ООО «Цирковая компания «Журавли» после падения гимнастки во время представления. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

ЧП случилось 9 января 2022 года во время исполнения номера «Воздушные полотна». Девушка, спускаясь вниз, выскользнула из полотна, упала с высоты 3-4 метров. Гимнастка получила травмы.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой выявлены нарушения законодательства в сфере охраны труда. Внесено представление об устранении недостатков, на директора завели административное дело по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Материалы направили в Гострудинспекцию.

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