Прокуратура проводит проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка электросамокатом в Рязани

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв поручил организовать проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка на Московском шоссе в Рязани.

В Рязани 9 августа примерно в 12:00 около ТЦ «Барс» курьер Яндекса на электросамокате сбил 5-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Виновник с места происшествия скрылся.

Прокуратура проводит проверку по данному инциденту. Будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.