Воскресенье, 10 августа, 2025
21.8 C
Рязань
Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка электросамокатом в Рязани

Анастасия Мериакри

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв поручил организовать проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка на Московском шоссе в Рязани.

В Рязани 9 августа примерно в 12:00 около ТЦ «Барс» курьер Яндекса на электросамокате сбил 5-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Виновник с места происшествия скрылся.

Прокуратура проводит проверку по данному инциденту. Будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Интересное

Народные приметы на 9 августа, день святого Пантелеймона целителя

В субботу, 9 августа 2025 года, православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона, которого называют Целителем. Он считается покровителем врачей, пациентов и военных.

Последние новости

Религия

На фестивале «Битва на Воже» вознесли молитвы о воинах, павших в историческом сражении

Больше двух десятилетий в последний месяц лета в рязанском селе Глебово-Городище проходит военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Он посвящен сражению 1378 года, которое ознаменовалось победой русских войск под командованием благоверного князя Димитрия Донского над войском Золотой Орды, возглавляемым мурзой Бегичем.
Власть и политика

Павел Малков поставил задачу делать фестиваль «Небо России» масштабнее и интереснее

При поддержке Правительства Рязанской области в последнее время проект получил серьезное развитие: для проведения «Неба России» выделена своя площадка в Спасском районе, расширяется инфраструктура для посетителей и спортсменов, предусмотрена разнообразная культурно-развлекательная программа.
Интересное

Священник рассказал, в чем отличие экстрасенсов от святых целителей

По словам батюшки, экстрасенсы заявляют, что лечат людей своей силой. Они хотят показать, что сами накачены космической энергией, сами они — такие маленькие божества, которые лечат.
Общество

Рязанцев предупредили о болотных совах, которые сидят на дорогах по ночам

Совы часто сидят на обочинах или прямо на проезжей части, учатся охотиться. В свете фар птицы подпускают людей очень близко — можно разглядеть ярко-жёлтые глаза и еле заметные перьевые ушки. Совы могут показаться неуклюжими, пролетают прямо над машинами или сталкиваются с лобовым стеклом.
Новости России

Умерший актер Иван Краско оставил наследникам квартиру и дачу

Среди наследников — не менее шести детей актера, а также внуки.
Интересное

Что нельзя делать в Прохоров день 10 августа, чтобы не было беды

Прохоров день, день Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Что можно и нельзя делать 10 августа, в день церковных праздников и по народным приметам
Общество

Павел Малков: Операция «Поток» – образец стойкости и находчивости русского солдата

Экспозиция находится в Музее воинской славы села Погост Касимовского района. В её центре – фрагмент трубы с газовой магистрали, которая вела в Суджу. Шесть дней наши бойцы двигались по ней в тыл противника.
Новости мира

Медведев посоветовал США направить спецназ в Киев для борьбы с наркокартелями

Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, на фронт рекрутируются «самые мерзкие отбросы человечества», в том числе убийцы из колумбийских и мексиканских наркокартелей.