Суббота, 13 сентября, 2025
17.5 C
Рязань
Культура и события

Прогулка «Секрет любви» в честь Петра и Февронии Муромских пройдет в Рязани

Анастасия Мериакри

Школа семьи «Родная душа» храма Покрова Пресвятой Богородицы приглашает всех желающих на очередную прогулку по Рязани. Организаторы назвали ее «Секрет любви» и посвятили памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Участники побывают в Троицком монастыре, его храмах, в том числе и в надвратной церкви. После Божественной литургии в 11:15 у ворот обители гостей будут ждать наместник монастыря игумен Андрей (Крехов) и краевед Игорь Канаев.

Гости не только узнают об истории появления и созидания этого святого места, но и смогут полюбоваться осенней красотой близлежащего ландшафта.

Выбор даты прогулки и её связь с образом святых покровителей брака не случайны. Поскольку основной день памяти благоверных супругов приходится на пору Петрова поста, а к этой дате приурочен День семьи, то многие верующие, кто хотел бы совершить бракосочетание или венчание в этот день, не могли этого сделать. И в 2013 году Архиерейский собор установил еще одно празднование памяти благоверных Петра и Февронии Муромских – в честь перенесения их мощей в 1992 году. Память совершается в воскресный день, предшествующий 19 сентября, или в сам этот день.

Надвратный храм в Троицком монастыре освящен в честь иконы Божией Матери «Знамение-Корчемная» и святых князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Возрастное ограничение 6+.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

«Крики и плач»: в Долгопрудном сняли на видео похищение девушки толпой

Житель Долгопрудного снял на видео, предположительно, похищение девушки толпой...
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.
Интересное

Одесский пророк назвал битву, которая обессилит и уничтожит ВСУ. Украинцы с позором покинут поле боя

Именно этот момент станет ключевым во всей спецоперации и приблизит её к финалу.
Новости России

Такого не было со времён наступления на Киев, российские войска готовят прорыв — «Царьград» 

Противник сообщает о крупнейшей перегруппировке российских войск за последние три года.

Последние новости

Общество

Рязанцы стали чаще жаловаться на судебных приставов и реже на лекарственное обеспечение

С начала 2025 года рязанцы подали в прокуратуру 2 тысячи жалоб на деятельность судебных приставов.
Новости России

«ЭГ»: осужденного за изнасилование актера Черствова похоронили в безымянной могиле

Советский актер Алексей Черствов, который известен по роли Алеши...
Общество

Благоустройство Черезовских прудов на 2026 год обсудили в Рязани

Собравшиеся обсудили предложения по дальнейшему развитию территории, а также текущие работы по благоустройству и сроки их завершения.
Власть и политика

На выборах в Рязанской области работают более 3,5 тысяч наблюдателей

В состав наблюдателей вошли представители партий, кандидатов, бюджетной сферы и муниципальных предприятий, общественных организаций, участники СВО и члены их семей, студенты, пенсионеры, ветераны труда, многодетные родители, сельские старосты, волонтеры.
Общество

Магнитная буря 5 уровня накроет Землю в ближайшие дни, недомогание может ощущаться в течение недели

Магнитные бури придут уже сегодня и продлятся до 19 сентября.
Культура и события

Спектакль «Телеграмма» открыл новый сезон в театре «Переход»

Спектакль «Телеграмма» представляет из себя тонкую и умную работу, заставляющую сопереживать и задуматься о самом важном. Сильная актёрская игра и смелый режиссёрский ход делают его ярким и запоминающимся
Происшествия

В рязанской электричке обнаружили труп мужчины

Смерть констатировали врачи, которые приехали на вызов.
Власть и политика

«Я там, где нужно сейчас быть»: Анна Рослякова прервала молчание в соцсетях после ухода из правительства Рязанской области

Рослякова отметила, что в Луганск невозможно не влюбиться. По ее словам, это сильный, несломленный, преображающийся, тихий и яркий город.