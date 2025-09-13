Прогулка «Секрет любви» в честь Петра и Февронии Муромских пройдет в Рязани

Школа семьи «Родная душа» храма Покрова Пресвятой Богородицы приглашает всех желающих на очередную прогулку по Рязани. Организаторы назвали ее «Секрет любви» и посвятили памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Участники побывают в Троицком монастыре, его храмах, в том числе и в надвратной церкви. После Божественной литургии в 11:15 у ворот обители гостей будут ждать наместник монастыря игумен Андрей (Крехов) и краевед Игорь Канаев.

Гости не только узнают об истории появления и созидания этого святого места, но и смогут полюбоваться осенней красотой близлежащего ландшафта.

Выбор даты прогулки и её связь с образом святых покровителей брака не случайны. Поскольку основной день памяти благоверных супругов приходится на пору Петрова поста, а к этой дате приурочен День семьи, то многие верующие, кто хотел бы совершить бракосочетание или венчание в этот день, не могли этого сделать. И в 2013 году Архиерейский собор установил еще одно празднование памяти благоверных Петра и Февронии Муромских – в честь перенесения их мощей в 1992 году. Память совершается в воскресный день, предшествующий 19 сентября, или в сам этот день.

Надвратный храм в Троицком монастыре освящен в честь иконы Божией Матери «Знамение-Корчемная» и святых князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Возрастное ограничение 6+.