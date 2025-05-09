Программа празднования Дня Победы в Рязани 9 мая 2025 года

В Рязани 9 мая пройдут десятки мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные события начнутся с утра и охватят центральные улицы, скверы и культурные площадки города.

В 10:00 на Площади Победы состоится торжественное построение с Георгиевской лентой, церемония возложения цветов к Вечному огню и концертная программа с участием хоровых и хореографических коллективов.

Одно из самых зрелищных мероприятий, встреча десантников, которые вернутся в Парада Победы в Москве.

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Вечером перед горожанами выступят Евгений Южин и заслуженная артистка России Юта.

На улице Почтовой откроется фотовыставка «Рязань 1941–1945 в документах и фотографиях». С 12:00 до 15:00 запланированы театрализованные представления, в том числе программа «Герои, подвиги, награды» от школьных музеев.

Праздничную атмосферу поддержит Лыбедский бульвар. Там с 12:00 начнётся спортивный праздник «Рекорды Победы» и концертная программа «Славим Победу!». На интерактивной площадке под открытым небом пройдут мастер-классы, народное караоке, выступления фольклорных коллективов и семейные конкурсы.

В Лесопарке с 14:00 развернётся патриотический фестиваль «Память пылающих лет».

Кремлёвский сквер станет площадкой для работы кинозала под открытым небом и интерактивных проектов «Молодёжь помнит». Там же выступит Камерный оркестр Рязанской области с программой «Песни военных лет», пройдёт акция «Нет забвению» и бал Победы, состоится концерт победителей фестиваля «Студенческая весна».

На территории Рязанской ВДНХ в 16:00 начнётся концерт солистов Дворца культуры и искусств, а в 18:00 прозвучат «Десять песен Победы» в исполнении Сергея Скачкова.

Бал Победы также пройдёт перед Рязанской филармонией и на площадке у Дворца культуры на улице Зафабричной.

Не забудьте также, что на время проведения мероприятий сегодня изменятся маршруты общественного транспорта в Рязани.