При реконструкции бывшего педколледжа в Рязани обнаружили подземный этаж

Во время реконструкции бывшего здания педагогического колледжа, переданного школе № 1 имени В. П. Екимецкой, рабочие обнаружили подземный этаж. Подробности сообщил сайт городской администрации.

В субботу, 28 октября, строительный объект посетил исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов.

В переданном школе здании планируется обустроить кабинеты начальной школы. Практически завершён ремонт спортивного зала, идет строительство тёплого перехода в основное здание школы.

Подземные помещения рабочие обнаружили во время укрепления фундамента. Рассматриваются варианты использования комнат для хранения инвентаря или размещения музея.

Также подрядчику пришлось дополнительно укрепить стены. Кроме того, необходимо провести гидроизоляцию здания снаружи, привести в порядок фасады.

— Участники выезда обсудили и возможные варианты благоустройства внутришкольной территории, поднятия уровня грунта, вопросы отвода воды во время осадков, — сообщает сайт мэрии Рязани.