Преподаватель-десантник из Рязани рассказал о участии в программе «ГЕРОИ62»

В рамках второго потока губернаторской программы «ГЕРОИ62» для ее участников скоро начнутся практические стажировки. Под руководством наставников из числа руководителей органов власти они смогут изучить работу регионального управления изнутри.

Одним из героев проекта стал гвардии майор Олег Сидоров, преподаватель кафедры тактики Рязанского десантного училища. Как он сам признается, главным мотивом для участия стало искреннее желание быть полезным родному региону и государству. Его инициативу полностью поддерживают как командование училища, так и его семья — супруга и дочь.