Пятница, 5 сентября, 2025
20.4 C
Рязань
Общество

Преподаватель-десантник из Рязани рассказал о участии в программе «ГЕРОИ62»

7info7

В рамках второго потока губернаторской программы «ГЕРОИ62» для ее участников скоро начнутся практические стажировки. Под руководством наставников из числа руководителей органов власти они смогут изучить работу регионального управления изнутри.

Одним из героев проекта стал гвардии майор Олег Сидоров, преподаватель кафедры тактики Рязанского десантного училища. Как он сам признается, главным мотивом для участия стало искреннее желание быть полезным родному региону и государству. Его инициативу полностью поддерживают как командование училища, так и его семья — супруга и дочь.

«С людьми мы работать умеем, но здесь нужно грамотно подходить к этому вопросу. Хочется посмотреть, как это происходит технически, юридически», — поделился ожиданиями Олег Сидоров.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Липецкого учителя шокировал букет от родителей учеников с траурной лентой

Родители учеников школы в селе Боринское Липецкого района подарили...

Последние новости

Новости России

Сергей Лебедев: в Одесской области уничтожены иностранные инструкторы

Большинство из них были британцами, но также присутствовали военные из Румынии и других стран Восточной Европы.
Происшествия

Рязанец обвиняется в убийстве собутыльника на берегу реки 

 Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Власть и политика

В Рязани умерла судья Арбитражного суда Лариса Котлова

Она посвятила юриспруденции 35 лет своей жизни, из которых более 23 проработала в должности судьи.
Новости России

Мессенджер Max должен развиваться в условиях конкуренции — Песков

Песков подчеркнул, что наличие других мессенджеров на рынке — это необходимое условие для развития Max.
Власть и политика

В Рязанской области открылся участок для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с  1 по 5 сентября
Общество

Павел Малков обозначил ключевые направления экспорта Рязанской области

Основными партнерами Рязанской области в сфере экспорта на ближайшие два года стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция.
Новости России

Названа причина крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье, где погиб пилот

По информации экстренных служб, инцидент произошёл в Луховицах. 
Кино и ТВ

Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.