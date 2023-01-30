Предсказание Жириновского о третьей мировой войне появилось в Сети

В последнее время на выступления покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского многие стали смотреть совершенно не так, как при его жизни. Оказалось, что Владимир Вольфович обладал своеобразным даром предвидения.

Достаточно вспомнить видео, в котором он говорит о начале специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Сегодня, после нападения на объекты в Иране, в Сети появилось новое видео с участием Жириновского. Он заявляет, что Украины как страны не будет в 2024 году. Но о ней все уже забудут из-за ситуации на Ближнем Востоке.

— Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Речь идет о Третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, не Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события! — говорит политик.

Хотелось бы, чтобы в этот раз Жириновский ошибся и третья мировая война не началась!