Понедельник, 30 января, 2023
7info

Предсказание Жириновского о третьей мировой войне появилось в Сети

На главнуюНовости мира

В последнее время на выступления покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского многие стали смотреть совершенно не так, как при его жизни. Оказалось, что Владимир Вольфович обладал своеобразным даром предвидения.

Достаточно вспомнить видео, в котором он говорит о начале специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Сегодня, после нападения на объекты в Иране, в Сети появилось новое видео с участием Жириновского. Он заявляет, что Украины как страны не будет в 2024 году. Но о ней все уже забудут из-за ситуации на Ближнем Востоке.

— Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Речь идет о Третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, не Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события! — говорит политик.

Хотелось бы, чтобы в этот раз Жириновский ошибся и третья мировая война не началась!

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации