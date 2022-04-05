Предъявлено обвинение мужчине, расстрелявшему соседей

В городе Свободном Амурской области 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение в двойном убийстве из хулиганских побуждений (п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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Преступление совершено 3 апреля в жилом доме на улице Ленина. Днём мужчина вышел из своей квартиры на 4-м этаже с ружьём. Спускаясь вниз, на площадке между вторым и третьим этажом обвиняемый застрелил женщину 1955 года рождения, а затем вышедшего на шум мужчину 1962 года рождения.

Через несколько часов спецназ Росгвардии задержал стрелка в одном из гаражей на пересечении улиц Мухина — 40 лет Октября.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о помещении задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.