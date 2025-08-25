Понедельник, 25 августа, 2025
Православным объяснили, как правильно выбрать нательный крест

Алексей Самохин

При выборе нательного креста самое важное — не его стоимость, а правильная форма и личное отношение человека. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, нательный крест — это, в первую очередь, символ принадлежности к Христовой Церкви. Поэтому, выбирая его, стоит обращать внимание на каноничность формы и внутреннее настроение, а не на материал, из которого он сделан.

Церковь не запрещает носить кресты из любого металла или даже дерева. Главное, чтобы этот символ был освящён в храме, поскольку освящение наделяет его особой силой. Михаил Иванов подчеркнул, что нательный крест — это «малый алтарь», который человек носит на себе, и относиться к нему нужно с должным благоговением.

Выбирать между простым крестиком и более художественным вариантом — дело личного благочестия и возможностей.

Михаил Иванов особо отметил, что к тем, кто только начинает свой путь в Церкви, нужно относиться с любовью и поддержкой. Если человек приобрёл крест и хочет его носить, это похвально.

«Лучше всего обратиться за советом к священнику в храме, который поможет правильно выбрать и освятить его, объяснит духовное значение этого шага», — заключил он. 

По словам Иванова, это начало важного пути, и задача Церкви — помочь человеку пройти его с радостью и пониманием.

