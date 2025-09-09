Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим, пишет РИА Новости. Она называла имена тех, кто развяжет конфликт, предсказывала исход и даже указывала на человека, который всё изменит. Что ждёт Россию в ближайшие месяцы?

Ванга — женщина, которая видела будущее

Вангелия Гуштерова родилась в 1911 году в бедной семье. В 12 лет её унес смерч: засыпало ветками, песок повредил глаза, и она ослепла. Вместо зрения пришёл дар, который сделал её имя известным на весь мир.

Первое видение случилось в 16 лет: Ванга увидела собственные похороны и предсказала, что проживёт до 85 лет. Она умерла 11 августа 1996 года, в точности как сказала.

Пророчества Ванги сбывались одно за другим: распад СССР, теракт с башнями-близнецами, трагедия подлодки «Курск». Неудивительно, что её слова продолжают изучать. Особенность лишь в том, что сама Ванга ничего не записывала — её речи передавались устно через переводчиков и близких.

Донбасс: «Чёрная земля, смешанная с кровью»

В 1993 году журналисту из Донецка Константину Долгову она сказала: «Чёрная земля на твоей родине будет смешана с кровью. Сосед будет бить соседа…»

Через несколько лет пророчица повторила: «Народ разделён будет. Брат против брата пойдёт. Кровь прольётся».

В 90-е это казалось невозможным: Украина и Россия считались братскими народами. Но спустя 20 лет слова прозвучали как предвестие реальности.

Порох и «зелёный господарь»

В 1995 году Ванга сказала собеседнику из Курской области: «Война там будет страшная… друг друга поубивают».

А дальше прозвучало: «Порох придёт — развяжет войну. Потом придёт зелёный господарь — весёлый, всем будет нравиться, но приведёт народ чуть ли не в рабство».

Толкователи видят в этих словах намёк на Петра Порошенко («Порох») и Владимира Зеленского — актёра, который стал президентом и поначалу «нравился всем».

Возвращение славянских сестёр

Пророчица предсказывала не только войну, но и её завершение: «Мир обязательно наступит… Брат против брата пойдёт, но младший уступит старшему».

Она говорила и о будущем союзе: Россия, Белоруссия и Украина должны воссоединиться, а позже к ним присоединятся Греция, Сербия и Болгария.

«Россию хранит Богородица… Страны, которые с ней были, вернутся», — передавали её слова.

Тайна «восьмого» и крах Европы

Одно из самых загадочных пророчеств звучало так: «Украина станет частью России, когда придёт восьмой».

Если считать президентов Украины, Зеленский — седьмой. Значит, «восьмой» может сыграть ключевую роль.

Самые тревожные предсказания касаются 2025 года. Ванга предупреждала о «первом апокалипсисе» — европейском кризисе, который унесёт жизни половины населения континента:

«Европа опустеет, на улицах больших городов воцарится тишина».

Она также предсказывала третью мировую войну, которая начнётся на Востоке, но завершится неожиданно:

«Россия станет властелином мира».

От России идёт свет

Пророчица, простая женщина из болгарской деревни, видела то, чего не замечали политики. Её слова звучали как фантастика, но сегодня обретают новый смысл:

«От России идёт свет… Россия станет кормилицей мира».