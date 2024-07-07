После нападения мигрантов на жителей Рязани возбуждено уголовное дело

В Рязани Железнодорожный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело после драки на улице Черновицкой, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следователей, инцидент случился утром 6 июля.

«Группа людей спровоцировала конфликт с 4 жителями областного центра, в ходе которого избили потерпевших. Двоим мужчинам потребовалось оказание медицинской помощи», — говорится в пресс-релизе рязанского Следкома.

Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия.

Инцидент попал в информационное поле после сообщения об избиении рязанцев в соцсети. Местная жительница рассказала, что были избиты двое молодых людей. Позднее выяснилось, что сначала нападавшие жестко избили молодого парня, а затем попытавшегося заступиться за него мужчину.

По словам автора поста, нападение произошло около дома № 5 в 04:30. Предположительно, местных ребят били приезжие из Узбекистана.

«…били каждого по отдельности, нападали человек пять на одного и били сильно, ногами и добивали уже лежавших», — пишет пользовательница соцсети.

Рязанка сообщила, что мигранты регулярно собираются около ТЦ «Черновицкий» и ведут себя вызывающе.

Полицейские нашли участников драки и доставили для разбирательства в отдел. Выяснилось, что один находится в России незаконно.

Возбудить уголовное дело поручил лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.