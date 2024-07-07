Один из участников драки на Черновицкой в Рязани находится в РФ незаконно

Полиция нашла и доставила в отдел для разбирательства мужчин, нападавших на молодых людей на улице Черновицкой в Рязани. По данным пресс-службы УМВД России по Рязанской области, один из участников драки находится в России незаконно.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Правоохранители продолжают проверку, не исключено возбуждение уголовного дела.

Информации о нападении мигрантов на молодых рязанцев появилась в соцсети. По словам пользователя ВК, пострадавшие получили травмы.