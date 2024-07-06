Ночью 6 июля на улице Черновицкой в Рязани мигранты жестоко избили молодых парней. Информация об инциденте появилась в группе «Типичная Рязань» ВКонтакте.

По словам автора поста, нападение произошло около дома № 5 в 04:30. Предположительно, местных ребят били приезжие из Узбекистана.

«…били каждого по отдельности, нападали человек пять на одного и били сильно, ногами и добивали уже лежавших», — пишет пользовательница соцсети.

Рязанка рассказала, что пострадавших забрала скорая помощь, заявление в полицию написано. По её словам, подобное на улице Черновицкой происходит не в первый раз.

Якобы, мигранты по выходным собираются возле ТЦ «Черновицкий», ведут себя неподобающе, нападают на людей. Постоянно громко звучит музыка.

Жительница Рязани просит компетентные органы разобраться в ситуации.

Официальная информация выясняется.