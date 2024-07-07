Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на рязанцев

В Telegram-канале Следственного комитета появилась информация о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения приезжих на двоих жителей Рязанской области

Напомним, в соцсетях появилась информация, что четверо мигрантов избивали местного жителя. Когда это увидел мужчина и решил заступиться, мигранты избили и его.

Председатель СК России дал поручение руководителю СУ по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело по данному факту и доложить об установленных обстоятельствах.

