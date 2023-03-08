Среда, 8 марта, 2023
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Популярный экстрасенс рассказала, кто сменит Байдена на посту президента США

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Картинка с сайта Pixabay，автор BarBus

Популярный экстрасенс Инна Мишина убеждена: в ближайшем будущем США ждёт громкая смена власти. В интервью изданию «Подмосковье сегодня» она рассказала, когда и как нынешний президент Джо Байден покинет свой пост и кто его сменит.

По словам Мишиной, Байден покинет свой пост с большим позором. На посту президента его сменит женщина:

– Она всё-таки приведет народ к порядку, к миру. Но недолог будет её век, – заявила провидица.

Также Инна Мишина увидела, что на фоне происходящего Россия станет великой страной. В стране будут базироваться богатейшие компании, сюда придут самые лучшие бренды:

– Во главе с этой женщиной, которая придёт на пост, Америка будет сотрудничать с Россией, – добавила она.

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