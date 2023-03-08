Популярный экстрасенс Инна Мишина убеждена: в ближайшем будущем США ждёт громкая смена власти. В интервью изданию «Подмосковье сегодня» она рассказала, когда и как нынешний президент Джо Байден покинет свой пост и кто его сменит.
По словам Мишиной, Байден покинет свой пост с большим позором. На посту президента его сменит женщина:
Также Инна Мишина увидела, что на фоне происходящего Россия станет великой страной. В стране будут базироваться богатейшие компании, сюда придут самые лучшие бренды:
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