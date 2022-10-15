Суббота, 15 октября, 2022
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Полуфинал КВН в Рязани собрал полный зал любителей хороших шуток

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В пятницу, 14 октября, в Рязанском дворце молодёжи состоялось долгожданное событие – полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Организаторам удалось удивить поклонников игры: в этот раз попасть на мероприятие все желающие могли по пригласительным, а ещё большое событие не обошлось без сюрпризов – среди гостей разыграли подарки от партнёров.

Много сюрпризов, смеха и музыки – всё это украсило пятничный вечер. Девять команд радовали своими выступлениями наполненный по максимуму зал.

Самые яркие шутки и результаты игры совсем скоро будут опубликованы на 7info. Следите за новостями!

Полуфинал КВН в Рязани собрал полный зал любителей хороших шуток
Полуфинал КВН в Рязани собрал полный зал любителей хороших шуток
Полуфинал КВН в Рязани собрал полный зал любителей хороших шуток
Полуфинал КВН в Рязани собрал полный зал любителей хороших шуток
Полуфинал КВН в Рязани собрал полный зал любителей хороших шуток
Полуфинал КВН в Рязани собрал полный зал любителей хороших шуток

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