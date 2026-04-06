Зачем Зеленский летел к Эрдогану на переговоры в Турцию

4 апреля в Стамбуле встретились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Официальная повестка звучала дипломатично: урегулирование конфликта между Украиной и Россией, региональная безопасность. Реальный разговор, судя по всему, был куда конкретнее, пишет «Московский комсомолец».

За формулировкой «региональная безопасность» стояли две болезненные темы: судоходство на Чёрном море и судьба газопровода «Турецкий поток». Именно здесь у Эрдогана накопились претензии к Киеву.

Атаки на танкеры и дроны над газопроводом

Только в марте Украина несколько раз атаковала суда в акватории Чёрного моря, в том числе турецкие. 26 марта у Босфора беспилотники ударили по танкеру под флагом Сьерра-Леоне с 140 тысячами тонн российской нефти на борту. Судно вышло из Новороссийска и, по данным турецких СМИ, шло в Стамбул. 14 марта в 26 километрах от Новороссийска атаковали греческий танкер Maran Homer. Он стоял пустым в ожидании загрузки казахстанской нефтью на терминале КТК.

Параллельно участились удары по «Турецкому потоку». В ночь на 2 апреля три беспилотника пытались поразить компрессорную станцию газопровода. С 17 по 19 марта «Газпром» зафиксировал целую серию атак: только на станцию «Русская» было направлено 22 дрона, ещё по несколько машин летело на «Казачью» и «Береговую».

На следующий день после переговоров в Стамбуле угроза газопроводу проявилась уже на суше. На сербско-венгерской границе спецслужбы предотвратили диверсию. В автономном крае Воеводина, в муниципалитете Канижа близ посёлка Велебит обнаружили два рюкзака с мощной взрывчаткой американского производства и детонаторами. Президент Сербии Александр Вучич назвал это серьёзной угрозой. Украина свою причастность отрицает.

Ещё в начале марта Владимир Путин публично предупреждал о подготовке диверсий на «Турецком потоке» при поддержке западных спецслужб. Турецкая сторона была об этом уведомлена.

Что Зеленский просил и что ему предложили

По данным украинских телеграм-каналов, Зеленский приехал в Стамбул прежде всего ради «морского перемирия»: прекращения ударов по портовой инфраструктуре и судам. Отдельным пунктом шли поставки турецкого дизеля и авиационного керосина. На Украине сложился острейший дефицит этих видов топлива. Турецкая сторона в принципе согласилась помочь, но выдвинула условие: Киев останавливает атаки на российскую нефтяную отрасль. Выполнит ли Зеленский это требование, покажет время.

Переговоры о переговорах

Тема мирного урегулирования тоже прозвучала. Эрдоган предложил снова принять переговорщиков обеих сторон в Стамбуле. «Турция будет и впредь поддерживать переговоры между Украиной и Россией, поскольку наш регион нуждается в большем мире и стабильности», — заявил он. Накануне визита Зеленского Эрдоган успел переговорить по телефону с Путиным.

Эксперты отмечают: активность Турции вполне объяснима. Пока Трамп завяз в ближневосточном кризисе, Анкара получает шанс перехватить роль главного посредника между Киевом и Москвой.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, но тут же оговорился: вопрос вывода украинских войск из Донбасса обсуждать он не намерен. Это делает любую такую встречу бессодержательной, зато даёт повод предъявить Трампу: Украина к миру готова, Москва нет. Ту же логику Зеленский применял раньше, соглашаясь на пасхальное перемирие, но исключительно при условии, что инициатива поступит от России.

Громких заявлений по итогам встречи хватало. Реальных договорённостей зафиксировано куда меньше. Главный вопрос сейчас в другом: какие выводы из этого визита сделал сам Эрдоган.