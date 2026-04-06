Учёные назвали неожиданный способ снизить риск рака простаты на 22%

Некоммерческая организация FCancer, специализирующаяся на профилактике онкологических заболеваний и ранней диагностике, запустила необычную кампанию. Мужчинам предлагают буквально «отбить рак» — через регулярную эякуляцию. Рекомендуемая частота: 21 раз в месяц.

В кампании используется английская игра слов «beat cancer off». Буквальное значение — «отбить рак», слэнговое — «мастурбировать». Организация осознанно сделала ставку на юмор.

Сооснователь FCancer Яэль Коэн объяснила логику кампании изданию New York Post: юмор «прилипает». Удачная шутка запоминается — и именно это побуждает мужчин к реальным действиям: записаться к врачу, пройти обследование, разобраться в собственных рисках. «Руки не заменяют врача, а помогают до него дойти», — подчеркнула Коэн.

За шуткой стоит наука

Цифра 21 взята не с потолка. Её источник — масштабное долгосрочное исследование, в котором с 1986 года участвовали более 50 000 мужчин. Результат оказался красноречивым: у тех, кто эякулировал 21 раз и более в месяц, риск рака простаты был на 19–22% ниже, чем у мужчин с более редкой периодичностью.

Соавтор исследования Лорелей Муччи уточнила: число 21 не является строго биологической «волшебной» точкой. Это итог тщательной статистической обработки данных. Небольшое снижение риска фиксировалось уже при восьми эякуляциях в месяц. Исследователи пока продолжают изучать точные биологические механизмы этого эффекта.

Муччи также обратила внимание на важный нюанс: само исследование сосредоточено на частоте эякуляции безотносительно к тому, какая именно активность к ней приводит. Кампания FCancer акцентирует внимание именно на мастурбации — но учёных интересует более широкая картина.

Несмотря на это, Муччи поддерживает инициативу. По её словам, FCancer переводит научные данные на живой, понятный язык и помогает убрать барьеры, которые мешают мужчинам говорить о здоровье простаты и обращаться за медицинской помощью.

Почему это важно

Рак простаты — второй по распространённости вид рака среди мужчин в США после рака кожи. По данным Американского онкологического общества, по уровню смертности он занимает второе место среди онкологических заболеваний у мужчин, уступая лишь раку лёгких. Именно поэтому даже нестандартные подходы к профилактике заслуживают внимания.