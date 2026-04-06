Изображение от kroshka__nastya на Freepik
Погода

Снежный шквал и волну похолодания ожидают синоптики на неделе

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Погода резко изменила характер в центре России, в том числе и в Рязани, в минувшие выходные. Рекордно тёплый и солнечный март ушёл в прошлое, уступив место типичному межсезонному апрелю с его сюрпризами. Об этом сообщает Gismeteo.

Устойчивую область высокого давления сменил высокий малоподвижный циклон. Именно он формирует нынешнюю неустойчивую и прохладную погоду. Температурный фон опустится на пару градусов ниже климатической нормы.

Самым холодным днём недели обещает стать четверг. Днём столбик термометра не поднимется выше +2…+4 градусов.

После схода снежного покрова возвращаются смешанные и твёрдые осадки — главная особенность переходного периода. Неустойчивое состояние атмосферы придаёт им конвективный характер. Ожидаются дождь, мокрый снег и снег, от небольшой до умеренной интенсивности. При отрицательных температурах на дорогах местами образуется гололедица. Будьте осторожны за рулём.

Снежный шквал: что это такое и чем он опасен

С высокой вероятностью предстоит столкнуться со снежным шквалом. Это кратковременное конвективное явление переходного сезона. Из кучево-дождевой облачности выпадают мокрый снег, снежные зерна или снег с дождём. Всё это сопровождается шквалистым усилением ветра и резким ухудшением видимости. Явление быстротечное, но крайне неприятное, особенно на трассах и открытых участках.

Популярные материалы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье