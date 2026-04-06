Заслуженный артист России, музыкант и композитор Игорь Саруханов получает пенсию в размере 15 тыс 300 рублей. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

«Мне 70 лет. Мне пенсия сегодня пришла — 15 300, а ведь у меня 50 лет беспрерывного стажа, и я ветеран труда», — заявил музыкант.

Жить Саруханову с такой мизерной пенсией помогает «хобби» — он строит дома и сдаёт их в аренду. По словам артиста, он вложил заработанные деньги в покупку земли, построил 4 дома. Теперь официально через ИП сдаёт дома в аренду, платит налоги.