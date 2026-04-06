В Рязани стартовал месячник по благоустройству

В Рязани 6 апреля дан старт масштабному месячнику по уборке и благоустройству. На еженедельной планёрке глава администрации города Борис Ясинский поручил максимально мобилизовать все силы и ресурсы для наведения порядка после зимы.

В течение месяца городские службы, префектуры и муниципальные предприятия будут работать во всех районах. В планах — не только уборка дворов и общественных пространств, но и наведение порядка на мемориалах и местах захоронений.

Особое внимание уделят озеленению: запланирована массовая высадка деревьев и цветников. Учреждения культуры присоединятся к акции, организовав «творческие субботники» с небольшими концертами на своих территориях.