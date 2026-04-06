Россия имеет все возможности, чтобы атаковать Украину так, как это делают США и Израиль с Ираном, фактически вколачивая страну в каменный век. Об этом «Комсомольской правде» сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Завтра можно Банковую превратить в груду битого щебня. Любое здание, СБУ, ГУР перемолотить. Вопрос — в политической плоскости», — отмечает эксперт.

По его словам, при подобном ударе неизбежно погибнет много мирных людей, например, пассажиры проезжающих мимо автобусов или дети, занимающиеся в секциях рядом с местом удара.

«Готовы ли в Москве взять это на себя? Думаю, нет», — отметил Клинцевич.

На реплику журналиста о том, что удары чаще всего наносят ночью, когда мирных граждан рядом нет, эксперт ответил, что пострадавшие при атаке улицы Банковой, будут в любом случае. Но «гибель 10 охранников и трех уборщиц» даст лишь эмоциональный эффект. А фактически, президент Украины Владимир Зеленский как работал в бункерах, так и продолжит.

Такой удар позволит противнику возить на место иностранные делегации и показывать, как русские варвары разрушили памятнику архитектуры, культуры.

Отдельно прозвучал вопрос, что получили США и Израиль, убив руководителей Ирана.

«И что они получили на выходе? Страна стала менее договороспособной, более агрессивной. Разве надо нам идти по этому пути? У нас исключительно рациональная составляющая, связанная с ударами», — считает Клинцевич.

Между тем президент США Дональд Трамп не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране. Об этом он заявил во время сегодняшней пресс-конференции.