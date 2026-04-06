Россия имеет все возможности, чтобы атаковать Украину так, как это делают США и Израиль с Ираном, фактически вколачивая страну в каменный век. Об этом «Комсомольской правде» сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
«Завтра можно Банковую превратить в груду битого щебня. Любое здание, СБУ, ГУР перемолотить. Вопрос — в политической плоскости», — отмечает эксперт.
По его словам, при подобном ударе неизбежно погибнет много мирных людей, например, пассажиры проезжающих мимо автобусов или дети, занимающиеся в секциях рядом с местом удара.
«Готовы ли в Москве взять это на себя? Думаю, нет», — отметил Клинцевич.
На реплику журналиста о том, что удары чаще всего наносят ночью, когда мирных граждан рядом нет, эксперт ответил, что пострадавшие при атаке улицы Банковой, будут в любом случае. Но «гибель 10 охранников и трех уборщиц» даст лишь эмоциональный эффект. А фактически, президент Украины Владимир Зеленский как работал в бункерах, так и продолжит.
Такой удар позволит противнику возить на место иностранные делегации и показывать, как русские варвары разрушили памятнику архитектуры, культуры.
Отдельно прозвучал вопрос, что получили США и Израиль, убив руководителей Ирана.
«И что они получили на выходе? Страна стала менее договороспособной, более агрессивной. Разве надо нам идти по этому пути? У нас исключительно рациональная составляющая, связанная с ударами», — считает Клинцевич.
Между тем президент США Дональд Трамп не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране. Об этом он заявил во время сегодняшней пресс-конференции.
«Во вторник крайний срок для заключения сделки с Ираном является окончательным, — сказал политики. — Весь Иран можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра. У них есть время до завтра принять решение. После этого не будет у них ни мостов, не будет у них ни энергостанций».