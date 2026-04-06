Фото: группа «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте
Экология, природа, животные

Рязанцы выкладывают фото первых весенних грибов и спорят о вкусе строчков

Анастасия Мериакри
В Рязанской области стартовал сезон «тихой охоты». Любители грибов уже делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте первыми фотографиями весеннего урожая.

Первые строчки

Чаще всего в отчётах фигурируют строчки. Грибники из Касимовского и Спасского районов сообщают, что грибы пошли, хотя их пока немного. «На жарку точно можно собрать», — пишет один из участников.

«Ну вот, подросли за неделю до съедобного размера, очень много малышей», — отмечает другой.

Споры о вкусе и безопасности

В комментариях под публикациями развернулась настоящая дискуссия. Многие грибники настоятельно не рекомендуют употреблять строчки в пищу, называя их невкусными и потенциально опасными.

«Строчки не стоит кушать, в крайнем случае, со сморчками, не более 5–10% можно добавить. И это на любителя, они вообще не вкусные», — предупреждают одни.

Другие делятся неудачным кулинарным опытом:

«А как их готовить? Мы в прошлом году приготовили: отварили и пожарили с луком и сметаной. Мало того что отравились, видимо, ещё и невкусные были. Какие-то безвкусные хрящи».

Однако у строчков есть и свои поклонники, которые утверждают, что при правильном приготовлении гриб абсолютно безопасен и очень вкусен:

«Строчки, полностью съедобные, очень вкусные жареные, особенно с картошечкой, главное — от песка очистить».

Важно помнить: строчки содержат токсины и считаются условно съедобными. Их употребление требует строгого соблюдения технологии приготовления (многократного отваривания), но даже это не гарантирует полной безопасности. Грибы могут вызывать тяжёлые отравления.

