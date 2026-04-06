Рязанцы выкладывают фото первых весенних грибов и спорят о вкусе строчков

В Рязанской области стартовал сезон «тихой охоты». Любители грибов уже делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте первыми фотографиями весеннего урожая.
Первые строчки
Чаще всего в отчётах фигурируют строчки. Грибники из Касимовского и Спасского районов сообщают, что грибы пошли, хотя их пока немного. «На жарку точно можно собрать», — пишет один из участников.
Споры о вкусе и безопасности
В комментариях под публикациями развернулась настоящая дискуссия. Многие грибники настоятельно не рекомендуют употреблять строчки в пищу, называя их невкусными и потенциально опасными.
Другие делятся неудачным кулинарным опытом:
Однако у строчков есть и свои поклонники, которые утверждают, что при правильном приготовлении гриб абсолютно безопасен и очень вкусен:
Важно помнить: строчки содержат токсины и считаются условно съедобными. Их употребление требует строгого соблюдения технологии приготовления (многократного отваривания), но даже это не гарантирует полной безопасности. Грибы могут вызывать тяжёлые отравления.