Изображение от freepik
Политика

Российские медики стабилизировали состояние отца главкома ВСУ Сырского — SHOT

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Российские врачи вернули речь 86-летнему отцу главкома ВСУ Александра Сырского — теперь пенсионеру разрешены прогулки. Об этом пишет SHOT. 

Отметим сразу, что Станислав Прокофьевич и его супруга — граждане России. До болезни отца отношения в семье не складывались. Причина — принципиальные расхождения во взглядах на СВО. Мать и отец главкома ВСУ считают себя патриотами России. Пока Станислав Прокофьевич мог ходить, супруги участвовали в акциях «Бессмертного полка».

Реклама

Сейчас Александр Сырский поддерживает связь с матерью и регулярно интересуется состоянием отца.

Ещё недавно 86-летний Станислав Прокофьевич почти не узнавал близких. Говорил невнятно, практически не реагировал на окружающих. Прогноз был неутешительным. Однако российским медикам удалось стабилизировать его состояние: речь вернулась, сознание прояснилось.

По данным SHOT, пенсионеру теперь разрешены часовые прогулки по охраняемой территории клиники. Самостоятельно передвигаться он не может, поэтому возит его в кресле 84-летняя супруга. Она укрывает мужа от ветра и следит, чтобы тот поел.

Список заболеваний Сырского-старшего серьёзный: болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, доброкачественное образование в мозге и астма. В российских клиниках он находится уже ровно год. Лечение обходится недёшево. Александр Сырский перевёл обходными путями на лечение отца около 12 млн рублей. У самих пенсионеров, живущих во Владимире, таких средств не было и близко.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье