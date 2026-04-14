Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка
Политика

Подоляка объяснил, почему Трампу пора присваивать очередное звание

Алексей Самохин
Этой ночью произошло то, чего нефтяные трейдеры давно опасались. Российская нефть сорта Urals в один момент подорожала на 20% и вышла на отметку 115 долларов за баррель. Об этом пишет аналитик Юрий Подоляка. 

Поводом стала блокада Ормузского пролива военно-морским флотом США. Теперь блокада уже не одинарная со стороны Ирана, а двойная. Пока она держится, ни один танкер из Персидского залива в открытый океан не выйдет.

Почему именно Urals, а не WTI или Brent

Чтобы понять логику происходящего, нужно разобраться с конкурентной средой. Главные соперники российского Urals на мировых рынках — тяжёлая нефть из Венесуэлы, Саудовской Аравии и Ирана. Именно эти сорта лучше всего подходят для производства моторного топлива, и прежде всего дизеля. Под них заточена вся мировая нефтепереработка. Их и без того не хватает, отмечает Подоляка. 

Американский WTI и североморский Brent — это лёгкие сорта с другой нишей применения. Их блокада Ормуза задевает куда слабее. А вот саудовская «тяжёлая» и иранская нефть оказались в эпицентре удара.

Трамп метил в Тегеран, попал в рынок

По версии Подоляки, Трамп вводил второе кольцо блокады вокруг Персидского залива с расчётом на Иран, чтобы вынудить Тегеран сесть за стол переговоров на американских условиях. Эффект оказался куда шире.

Когда с рынка разом исчезает крупный объём тяжёлой нефти, покупатели начинают искать замену. И находят её в российском Urals. Спрос резко вырос, цена последовала за ним.

К утру премия Urals над эталонным Brent составила 16,5 доллара на баррель. Подоляка утверждает, что не помнит такой премии за всю историю торгов. Это действительно беспрецедентный разрыв.

Итог пока предсказуем: пока блокада держится, российский нефтяной экспорт получает неожиданный и весомый бонус. Не благодаря собственным действиям Москвы, а благодаря решению Вашингтона.

«В общем, полковнику Дональду Фёдоровичу Трампову пора присваивать очередное звание», — считает Подоляка. 

