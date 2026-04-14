На одной из улиц Рязани 14 апреля отключат холодную воду

Весеннее половодье в Рязанской области постепенно идёт на убыль — уровень воды в большинстве рек снижается, а затопленных участков становится меньше. Однако обстановка остаётся неоднородной: в районе Касимова Ока продолжает подниматься, шесть низководных мостов и восемь участков дорог всё ещё скрыты под водой, а восемь населённых пунктов отрезаны от большой земли.