Здоровье

Косметолог объяснила, почему похудение на модных препаратах превращает лицо в «оземпик-фейс»

Алексей Самохин
Пациенты приходят в косметологические кабинеты с одинаковой историей: вес наконец ушёл, но лицо выглядит изможденным. Появились впадины, носогубные складки стали глубже, под глазами залегли тени. В соцсетях и медиа это явление назвали «оземпик-фейс». Что за ним стоит, насколько это серьёзно и что с этим делать рассказала к.м.н., доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Валентина Петунина. 

Что на самом деле происходит с лицом

Доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Валентина Петунина.

Первое, что важно понять: «оземпик-фейс» не медицинский диагноз. Это разговорное название синдрома быстрой потери объёма мягких тканей лица на фоне стремительного снижения веса. Препараты на основе семаглутида, агонисты рецепторов GLP-1, эффективно подавляют аппетит, замедляют опорожнение желудка и нормализуют углеводный обмен. Сами по себе они не разрушают кожу и не запускают преждевременное старение.

Проблема в темпах. Когда за 4–6 недель уходит 5–10 кг, жировая ткань убывает равномерно по всему телу, в том числе из лицевых жировых пакетов. Именно они от природы формируют молодой овал, скулы и плавные переходы между зонами. Кожа просто не успевает подтянуться вслед за исчезающим объёмом. Добавьте к этому дегидратацию, снижение потребления белка, потерю мышечной массы и микронутриентов. Результат закономерен: впавшее, «пустое» лицо с выраженными складками и потерей упругости. Это не старение, а физиологическая адаптация тканей к резкому изменению состава тела.

Четыре правила, которые сохранят лицо во время похудения

Контролируйте темп. Безопасная скорость снижения веса — не более 2–3 кг в месяц. Чем медленнее уходят килограммы, тем больше времени у фибробластов на перестройку коллагеново-эластинового каркаса.

Белок и вода. Адекватное потребление белка — 1,2–1,6 г на килограмм массы тела в сутки. Плюс 1,5–2 литра жидкости. Дефицит аминокислот немедленно сказывается на тургоре кожи.

Грамотный домашний уход. В период похудения стоит перейти на ретиноиды, пептиды, витамин С и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Они поддерживают синтез коллагена и работу фибробластов. Агрессивные скрабы и спиртовые тоники убрать: кожа в этот период уязвима.

Профессиональная поддержка. Биоревитализация, мезотерапия с аминокислотными комплексами, RF-лифтинг и лазерная терапия не предотвращают потерю подкожного жира, но поддерживают плотность дермы и микроциркуляцию. Лёгкий лимфодренажный массаж улучшает тонус и снимает отёчность, которая нередко маскирует реальные объёмы.

Изменения уже есть: как действовать

Паниковать не стоит. Современная косметология располагает отработанными алгоритмами коррекции постпохудательного синдрома лица.

Первый этап — восстановление качества кожи. Курс биоревитализации или препараты на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция запускают выработку собственного коллагена. Никаких «заплаток» — только уплотнение дермы изнутри.

Когда кожа стала плотнее, переходят к восстановлению объёмов. Здесь используют филлеры на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты высокой вязкости. Ключевое условие: дозировка минимально достаточная. Избыток заметен сразу и выглядит хуже исходной проблемы.

При выраженном нависании тканей и смещении мягкого каркаса подключают аппаратные методики: микроигольчатый RF, HIFU-лифтинг, комбинированное SMAS-воздействие. В запущенных случаях, когда кожа значительно избыточна, рассматривают хирургическую коррекцию или липофилинг.

Результат достижим. Главное — действовать последовательно, а не торопиться закрыть проблему одной процедурой.

