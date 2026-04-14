Верховный Суд признал незаконными удержания из пенсии рязанской пенсионерки: с её 13 тысяч рублей списывали долги, не оставляя денег даже на еду. Это решение касается каждого, кто получает пенсию и имеет задолженности.

Жительница Рязанской области Мария Синякина получает страховую пенсию по старости в размере 13 тысяч рублей в месяц. С июля по декабрь 2023 года региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования удерживало из этих выплат деньги в счёт долга по коммунальным платежам. За полгода со счёта пенсионерки списали около 40 тысяч рублей, не оставив ей даже прожиточного минимума.

Суд первой инстанции частично встал на сторону Синякиной. Однако апелляционная и кассационная инстанции это решение отменили. Их логика была проста: сохранить доход на уровне прожиточного минимума можно только по личному заявлению должника. Пенсионерка такого заявления не подавала, значит, удержания законны. С такой позицией Мария Синякина не согласилась и обратилась в Верховный Суд.

Судебная коллегия по гражданским делам пришла к принципиально иному выводу. Исполнительное производство, напомнили судьи, строится на принципе неприкосновенности минимума средств, необходимых должнику и его семье для нормальной жизни. Это не опция, доступная по заявлению, а базовое правило.

Пенсионный орган располагал всеми данными: знал размер пенсии Синякиной и знал, что другого дохода у неё нет. Несмотря на это, удержания производились в объёме, при котором на существование не оставалось ничего. Верховный Суд признал такие действия незаконными.