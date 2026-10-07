Аналитик рассказал, когда Украина сядет за стол переговоров с Москвой

Киев сядет за стол переговоров с Москвой уже в январе 2027 года, если российские военные сохранят или усилят мощные удары, а зима выдастся холодной. Такое мнение высказал в комментарии «Газете.Ru» Юрий Кнутов.

«Думаю, что в январе ситуация может быть такой, что Украина сядет за стол переговоров, но это будет только в том случае, если зима будет среднеклиматической. Если зима будет теплой, то противник сможет продержаться. Уже сейчас звучат призывы закупать генераторы, закупать аккумуляторы», — заявил военный эксперт.

Кнутов отметил, что перелом в ходе СВО уже наметился. Это подтверждает то, что в Раду внесли законопроект о закреплении в конституции нейтрального статуса страны.

Эксперт подчеркнул, что удары по военной и коммуникационной инфраструктуре Украины должны только нарастать. Тогда Киев поймёт, что экономику страны ждёт крах. Никто не станет её восстанавливать, указал Кнутов.

По мнению аналитика, показательным был визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину. Мерц дал понять Киеву, что в Евросоюзе Украину никто не ждёт.