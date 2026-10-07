Рязанцев предупредили о магнитных бурях

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о вероятных магнитных бурях на Земле 9 октября. По прогнозу, два облака солнечной плазмы достигнут планеты ранним утром пятницы. Сообщение появилось в его телеграм-канале.

Неделя началась с повышения солнечной активности. На Солнце зафиксировали несколько вспышек класса М — предпоследнего по интенсивности уровня. Две вспышки, произошедшие в первой половине вторника, сопровождались выбросами относительно крупных облаков плазмы в сторону Земли.

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Международные прогностические центры обработали данные космических телескопов и пришли к выводу, что солнечное вещество достигнет Земли утром 9 октября.

Ожидается, что возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. В пятницу возможны магнитные бури слабого и среднего уровня — G1–G2. Вероятность их возникновения оценивается примерно в 80%.

Возвращение геомагнитного поля к спокойному состоянию прогнозируется в воскресенье.

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