Солнце резко активизировалось, к Земле движутся облака плазмы

На Солнце начался самый сильный за последний месяц всплеск активности. За несколько часов произошли три мощные вспышки, две из которых сопровождались выбросами плазмы в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнце резко активизировалось

После продолжительного периода низкой активности звезда начала производить серию вспышек. Накануне вечером произошла вспышка класса M1.0 — крупнейшая с 5 сентября.

Затем активность усилилась еще больше. За последующие три часа ученые зафиксировали вспышки M1.9 и M1.4. Они заняли второе и третье места по мощности среди всех подобных событий осени 2026 года.

Лидером пока остается вспышка M3.0, произошедшая 2 сентября.

На снимках, полученных с космических телескопов, специалисты увидели две крупные группы солнечных пятен. Они сформировались в центральной части видимого диска Солнца и, предположительно, стали источником происходящих выбросов энергии.

Плазма движется к Земле

Во время вспышек в космос выбросились как минимум два крупных облака плазмы. Предварительно они движутся в сторону Земли.

Специалисты продолжают анализировать данные, чтобы определить точную траекторию облаков. После этого можно будет оценить возможные последствия для нашей планеты.

Пока происходящие процессы не представляют угрозы. Зафиксированные вспышки относятся к классу M, тогда как для достижения уровня X их мощность должна увеличиться примерно в пять раз.

Возможны вспышки класса X

Ученые обращают внимание на скорость формирования новых групп солнечных пятен. Если их рост продолжится еще несколько суток, Солнце может приблизиться к уровню активности, при котором возможны вспышки класса X.

Дополнительным фактором риска станет расположение активных областей в центре солнечного диска — прямо напротив Земли. В таком случае возможный выброс плазмы будет направлен в сторону нашей планеты.

При этом вероятность развития подобного сценария пока оценить сложно. Как пояснили в лаборатории, ключевым станет ближайший период: рост активных областей либо прекратится, либо продолжится и приблизит Солнце к порогу вспышек класса X.