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Общество

Более 1,4 тыс. будущих мам Рязанской области получают единое пособие в 2026 году

Алексей Самохин
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7 октября – День беременных. Отделение Соцфонда РФ по Рязанской области напомнило будущим мамам о возможностях получения меры поддержки. Чтобы оформить выплату, нужно встать на учёт в медицинской организации до 12-й недели беременности – это одно из ключевых условий для назначения пособия.

Помимо этого есть и другие условия:

• Семья должна соответствовать установленным требованиям имущественной обеспеченности;

• Наличие у заявителя и детей гражданства Российской Федерации, а также постоянное проживание на территории страны;

• Доход каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев расчётного периода составляет не менее 8 МРОТ – 216 744 рубля. Если заработок отсутствует или ниже установленного уровня, необходима подтверждённая уважительная причина.

• Среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения. В Рязанской области он составляет 16 856 рублей.

Размер единого пособия определяется уровнем нуждаемости семьи и может варьироваться от 50% до 100% прожиточного минимума в регионе. Для будущих мам сумма выплаты составит от 9 186,50 до 18 373 рублей.

Подать заявление на единое пособие беременные могут через портал Госуслуг, в клиентской службе ОСФР по Рязанской области или в МФЦ. Рассмотрение обычно занимает 10 рабочих дней, но в некоторых случаях срок может быть увеличен до 30 дней.

При одобрении выплаты перечисляются в течение 5 рабочих дней, и пособие назначается с месяца постановки будущей мамы на учёт, но не ранее 6-й недели беременности.

Если остались вопросы, Вы всегда можете позвонить в единый контакт-центр: 8(800)100-00-01 (звонок бесплатный).

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