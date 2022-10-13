Полиция сообщила подробности массового ДТП на Московском шоссе Рязани

В результате массового ДТП на Московском шоссе Рязани пострадали три человека. Подробности случившегося сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Столкновение семи машин произошло 13 октября в 14.20. Участниками ДТП стали «БМВ Х3», «Мерседес Бенц», «Лада Веста», «Хавал Джулион», «Хёндай Солярис», «БМВ Х5», «Ниссан Кашкай».

Травмы получили 38-летняя водитель «БМВ Х3», 52-летний водитель «Мерседеса» и 39-летний водитель «Хёндая». Людям оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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