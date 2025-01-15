Полиция прокомментировала стрельбу в рязанской школе

Сегодня в полицию поступило сообщение о происшествии в одной из школ Московского района города Рязани, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место и установили обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, учащийся 8 класса случайно выстрелил в своего одноклассника из игрушечного пистолета, стреляющего пластмассовыми шариками. Игрушка была свободно приобретена на одном из маркетплейсов в интернете.

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Пострадавшего подростка доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Угрозы его жизни и здоровью нет.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.