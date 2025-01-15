Ученик рязанской школы получил травму головы из пластмассового пистолета

В школе № 47 города Рязани ученик 2010 года рождения получил травму головы, сообщает портал YA62.ru.

По информации министерства образования Рязанской области, травма получена при стрельбе из игрушечного пластмассового пистолета. Ученику оказана первая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет.

В обстоятельствах разбираются сотрудники органов внутренних дел.

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Организована служебная проверка с участием управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области. По её итогам будут приняты кадровые решения.

Также будет организована проверка безопасности во всех образовательных организациях Рязанской области.