Появились билеты на 1/4 финала официальной рязанской лиги КВН

Всех любителей хорошего юмора приглашают на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), игра пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи. Билеты уже доступны на сайте kassy.ru бесплатно.

Окунуться в атмосферу невероятного юмора вам помогут 12 команд:

«Авиарежим» МГТУ гражданской авиации, Москва «СиД» муниципальный округ Егорьевск «Время Первых» МВД им. В.Я. Кикотя, Рязань «Молоко» РГАТУ им. Костычева, Рязань «А кто хороший?» Воронежский государственный лесотехнический университет, Воронеж «Собаки Павлова» РязГМУ им. Павлова, Рязань «Полбатона» РГРТУ им. В.Ф. Уткина, Рязань «Симбирскъ» Сборная Ульяновской области «От души» РГУ им. С.А. Есенина, Рязань «Длиною в секунду» МИСиС, Москва «Грубо говоря» колледж педагогики и искусства, Егорьевск 1 «Тринадцать» МГУ им. М.В. Ломоносова

У всех зрителей четвертьфинала есть возможность попасть на фестиваль «Поющий Косопуз» (12+) 29 августа в рязанской Филармонии. После завершения 1/4 финала на выходе из зала РДМ волонтёры обменяют ваш билет на новый на фестиваль «Поющий Косопуз». Так что обязательно сохраните билет до конца игры! Не пропустите главное юмористическое событие лета!

В рамках фестиваля традиционно будут учреждены награды участникам:

обладатели главных призов Фестиваля – «Поющих Косопузов» первой, второй и третьей степени;

лауреаты фестиваля;

победители в номинациях: «Мисс Голос» и «Мистер Голос» фестиваля,

«Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда».

Отдельно будут учреждены призы от партнеров мероприятия.

Количество мест ограничено! Успейте взять билет: https://rzn.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-5525/.

Возрастное ограничение 12+.

Какие еще сюрпризы подготовила для рязанцев в День города Официальная Рязанская лига КВН, читайте здесь.