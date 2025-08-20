Среда, 20 августа, 2025
19.7 C
Рязань
Культура и события

Появились билеты на 1/4 финала официальной рязанской лиги КВН

Анастасия Мериакри

Всех любителей хорошего юмора приглашают на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), игра пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи. Билеты уже доступны на сайте kassy.ru бесплатно.

Окунуться в атмосферу невероятного юмора вам помогут 12 команд:

  1. «Авиарежим» МГТУ гражданской авиации, Москва
  2. «СиД» муниципальный округ Егорьевск
  3. «Время Первых» МВД им. В.Я. Кикотя, Рязань
  4. «Молоко» РГАТУ им. Костычева, Рязань
  5. «А кто хороший?» Воронежский государственный лесотехнический университет, Воронеж
  6. «Собаки Павлова» РязГМУ им. Павлова, Рязань
  7. «Полбатона» РГРТУ им. В.Ф. Уткина, Рязань
  8. «Симбирскъ» Сборная Ульяновской области
  9. «От души» РГУ им. С.А. Есенина, Рязань
  10. «Длиною в секунду» МИСиС, Москва
  11. «Грубо говоря» колледж педагогики и искусства, Егорьевск 1
  12. «Тринадцать» МГУ им. М.В. Ломоносова

У всех зрителей четвертьфинала есть возможность попасть на фестиваль «Поющий Косопуз» (12+) 29 августа в рязанской Филармонии. После завершения 1/4 финала на выходе из зала РДМ волонтёры обменяют ваш билет на новый на фестиваль «Поющий Косопуз». Так что обязательно сохраните билет до конца игры! Не пропустите главное юмористическое событие лета!

В рамках фестиваля традиционно будут учреждены награды участникам:

  • обладатели главных призов Фестиваля – «Поющих Косопузов» первой, второй и третьей степени;
  • лауреаты фестиваля;
  • победители в номинациях: «Мисс Голос» и «Мистер Голос» фестиваля,
  • «Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда».

Отдельно будут учреждены призы от партнеров мероприятия.

Количество мест ограничено! Успейте взять билет: https://rzn.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-5525/.

Возрастное ограничение 12+.

Какие еще сюрпризы подготовила для рязанцев в День города Официальная Рязанская лига КВН, читайте здесь.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.

Последние новости

Происшествия

В Рязани с 20 августа отключат горячую воду по ряду адресов

В связи с проведением капитальных работ, начиная с 20 августа будет поэтапно отключаться горячее водоснабжение.
Власть и политика

Татьяна Панфилова посетила социальные объекты, строящиеся в микрорайоне Мервино

Глава муниципалитета оценила ход строительства детского сада в районе ЖК «Метропарк». Объект, рассчитанный на 224 места, возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Происшествия

До 26 человек увеличилось количество погибших в результате ЧП в Шиловском районе

30 человек находятся на стационарном лечении: 15 в Рязани и 15 - в медицинских центрах Москвы. 109 пострадавших проходят амбулаторное лечение.
Происшествия

Рязанцев ждет массовое отключение воды 21 августа

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды
Экономика и бизнес

«Зеленый сад» предлагает ипотеку под 3,5% на квартиры семьям с детьми

Участвовать в суперакции могут родители, которые воспитывают ребёнка до 6 лет (включительно) или ребёнка-инвалида до 18 лет. То есть клиенты, которые соответствуют условиям семейной ипотеки.
Общество

Обновленный Советский бульвар в городе Спасск-Рязанский откроется в сентябре 2025 года

Благоустройство объекта «Бульвар Советский» г. Спасск-Рязанский осуществляется в несколько этапов. Первый был завершен в 2024 году: на территории созданы пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками и навесами, установлены фонари.
Общество

Ремонт теплотрассы на улице Гагарина идет с опережением сроков

Здесь, на участке от перекрестка с ул. Черновицкая до дома 93 по ул. Шевченко, заменено около 2 км тепловых сетей как подземных, так и надземных коммуникаций.
Происшествия

Подросток задержан за попытку совершения теракта в Рязанской области

16-летний житель региона, являясь сторонником нацистской идеологии, готовился поджечь здание на территории одного из муниципальных районов Рязанской области.