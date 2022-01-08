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Суббота, 8 января, 2022
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Появилась информация о смерти 52-летнего касимовского хоккеиста Эдуарда Султанаева

7info

Известный касимовский хоккеист Эдуард Султанаев умер на 52-м году жизни, сообщает телеграм-канал «Типичный Касимов».

Султанаев выступал в Ночной хоккейной лиге, возглавлял команду «Восход СУ-2», занимавшую призовые места.

Сам Султанаев отличался результативностью на площадке, вошёл в «Клуб Макарова» — символический клуб лучших снайперов любительского чемпионата страны. В него включают игроков, забросивших 150 и более шайб в матчах Регионального чемпионата, Фестиваля хоккея в Сочи.

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Причина смерти Эдуарда неизвестна.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным, близким покойного.

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