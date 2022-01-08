Появилась информация о смерти 52-летнего касимовского хоккеиста Эдуарда Султанаева

Известный касимовский хоккеист Эдуард Султанаев умер на 52-м году жизни, сообщает телеграм-канал «Типичный Касимов».
Султанаев выступал в Ночной хоккейной лиге, возглавлял команду «Восход СУ-2», занимавшую призовые места.
Сам Султанаев отличался результативностью на площадке, вошёл в «Клуб Макарова» — символический клуб лучших снайперов любительского чемпионата страны. В него включают игроков, забросивших 150 и более шайб в матчах Регионального чемпионата, Фестиваля хоккея в Сочи.
Причина смерти Эдуарда неизвестна.
РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным, близким покойного.