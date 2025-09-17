Среда, 17 сентября, 2025
21.4 C
Рязань
Погибшего в Болгарии режиссёра Бутусова похоронят в Москве 

Алексей Самохин
Режиссер Юрий Бутусов, погибший в августе, будет похоронен 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Театра имени Ленсовета.

Бутусову было 63 года, он утонул во время отдыха в Болгарии. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок уточнил, что тело режиссера было кремировано. Церемония прощания состоялась 14 августа в Софии, а 23 августа — в Театре имени Пушкина в Москве, после чего прах перевезли в Санкт-Петербург.

Захоронение пройдет на Кунцевском кладбище 21 сентября в 12:00.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. Он получил образование в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, окончив режиссерский факультет в 1996 году. С 2011 по 2018 год он занимал должность главного режиссера и художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. С 2018 по 2022 год был главным режиссером Театра имени Вахтангова.

Среди наиболее известных его постановок — «Гамлет», «Король Лир», «Чайка», «Бег» и «Добрый человек из Сезуана». Как отмечали в ГИТИСе, Бутусов был «режиссером-бунтарем», который ломал привычные рамки и менял представление о театре, пишет РИА Новости. 

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Александра Кондратьева стала и.о. министра образования Рязанской области

Ранее обязанности министра исполняла Ольга Васина. По данным РИА 7info, вчера у неё был последний рабочий день в этой должности.

«Марко Молл» стал финалистом премии NATMALL Awards 2025

Выбор лучших проектов проходил в два этапа: онлайн-голосование, по итогам которого в каждой номинации сформировался шорт-лист из трех финалистов, и голосование членов жюри.
Еще один натурализованный граждан решил заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с начала 2025 года на воинский учет принято более 950 натурализованных граждан.
Пик бабьего лета прошел: погода 18 сентября в Рязанской области

Пик бабьего лета прошел, с сегодняшнего дня температурный фон станет медленно понижаться
Павел Малков: Тесно работаем со Сбером по многим направлениям

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы развития партнерских отношений. В обсуждении приняла участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова.
«Маме больно смотреть, когда ссорятся ее сыновья»: экстрасенс Олег Шепс рассказал о конкуренции с братом

Олег рассказал Максу Васильчуку о том, почему новый сезон «Битвы сильнейших» обещает стать самым мощным по накалу эмоций
У зрительницы случился инсульт на концерте Лолиты в Геленджике 

Артистка поблагодарила врачей скорой помощи, благодаря которым женщину удалось спасти.
В Рязани увековечат память гвардии лейтенанта ВДВ  Максима Плотникова,  героически погибшего в ходе СВО

Также депутаты рассмотрели доклад об итогах летней оздоровительной кампании. На базе 63 общеобразовательных учреждений города Рязани работали 64 лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе 1 лагерь труда и отдыха, в общей сложности для 3 136 детей.
Депутат Госдумы хочет запретить группу «Сектор газа»

Останина считает, что песни группы необходимо запретить на всех музыкальных площадках. Она также выразила удивление, что Роскомнадзор до сих пор не отреагировал на контент.