Погибшего в Болгарии режиссёра Бутусова похоронят в Москве 

Режиссер Юрий Бутусов, погибший в августе, будет похоронен 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Театра имени Ленсовета.

Бутусову было 63 года, он утонул во время отдыха в Болгарии. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок уточнил, что тело режиссера было кремировано. Церемония прощания состоялась 14 августа в Софии, а 23 августа — в Театре имени Пушкина в Москве, после чего прах перевезли в Санкт-Петербург.

Захоронение пройдет на Кунцевском кладбище 21 сентября в 12:00.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. Он получил образование в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, окончив режиссерский факультет в 1996 году. С 2011 по 2018 год он занимал должность главного режиссера и художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. С 2018 по 2022 год был главным режиссером Театра имени Вахтангова.

Среди наиболее известных его постановок — «Гамлет», «Король Лир», «Чайка», «Бег» и «Добрый человек из Сезуана». Как отмечали в ГИТИСе, Бутусов был «режиссером-бунтарем», который ломал привычные рамки и менял представление о театре, пишет РИА Новости.