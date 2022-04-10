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Воскресенье, 10 апреля, 2022

Поезд с эвакуированными с Украины прибыл в Рязань 10 апреля

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Поезд с эвакуированными с Украины прибыл в Рязань 10 апреля

7info

10 апреля, в час ночи на вокзал Рязань-2 прибыл поезд Симферополь-Москва с жителями, эвакуированными с территории проведения специальной военной операции на Украине. Подробности сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

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Состав встречали члены опергруппы, сотрудники регионального ГУ МЧС России.

Приехало 99 человек, в том числе 31 несовершеннолетний. Часть людей забрали родственники, 81 переселенец отправился в пункты временного размещение. Люди получат консультации, необходимые вещи, пройдут медосмотр.

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