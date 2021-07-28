Под Ярославлем открыли памятник погибшим от коронавируса медикам

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В Переславле-Залесском на территории ЦРБ установили памятник врачам и медсестрам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, пишет «Российская газета».

В региональном департаменте здравоохранения и фармации уточнили, что при оказании помощи пациентам от COVID-19 при оказании помощи пациентам одиннадцать врачей, медсестер и санитаров.

Глава ведомства Василий Тубашов отметил важность открытия памятника, который он назвал символом общей благодарности врачам.

В облздраве уточнили, что памятник изготовлен на средства благотворителей.